Pavia gioielli americani da collezione all' asta | il ricavato ai bambini palestinesi
Pavia, 3 dicembre 2025 – Prima online e poi in presenza: una selezione di 167 gioielli americani degli anni ’40-’60 è stata donata da tre collezioniste per sostenere gli interventi umanitari della Fondazione Soleterre in Palestin a e sono stati battuti all’asta, un evento patrocinata dal Comune di Pavia e dal Club Rotary Pavia Nord e del Distretto 2050. “Come molti, una sera mi sono chiesta cosa potessi fare di concreto per i bambini palestinesi che sono privati di tutto: scuola, casa, cibo, giocattoli, e troppo spesso anche della famiglia – ha spiegato Lucia Vulla, una delle donatrici insieme a Lidia Santomauro e Isa Rossi Dabbene -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
