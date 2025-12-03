Pavarotti nel ghiaccio il pasticcio di Pesaro fa ridere anche l' Uganda

L'ironia sulla statua di Luciano Pavarotti, inglobata dalla pista di pattinaggio nella piazza centrale di Pesaro, ha scatenato i giornali di tutto il mondo. Dal brasile alla Germania, dall'Argentina al Regno Unito, non c'è testata a cui la vicenda del tenore sia sfuggita. Persino in Uganda ne hanno scritto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pavarotti nel ghiaccio, il pasticcio di Pesaro fa ridere anche... l'Uganda

Quella che doveva essere un’attrazione natalizia a Pesaro è diventata una figuraccia planetaria. La statua del Maestro Luciano Pavarotti è stata installata nell’ovale di plexiglass della pista di ghiaccio, “tombata fino alle ginocchia”. In meno di 48 ore, la notizia - facebook.com Vai su Facebook

Pavarotti nel ghiaccio fino alle ginocchia

Pavarotti ‘ghiacciato’, il pasticcio di Pesaro fa il giro del mondo: dall’Europa all’America, passando per l’Africa - La notizia della statua rinchiusa dalla pista di pattinaggio data dal nostro giornale ora diventa un caso sulla Bbc e tra le pagine indignate dei media internazionali. Lo riporta msn.com

Statua di Pavarotti in trappola nella pista di pattinaggio a Pesaro. Proteste e polemica politica - Il monumento, inaugurato ad aprile 2024 nella piazza del Teatro Gioacchino Rossini, è ora oggetto di polemica. Da tg.la7.it

Pavarotti nel ghiaccio, il pasticcio di Pesaro fa ridere anche... l'Uganda

