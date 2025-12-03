Paura per uno sciatore | provoca una valanga mentre fa una discesa fuoripista Il rischio ripreso in soggettiva
Paura per uno sciatore sulle Alpi Svizzere. Un ragazzo ventunenne stava facendo un fuoripista a Engelberg quando, improvvisamente, la neve sotto di lui ha ceduto provocando poi una valanga. Grazie alla action cam il giovane sciatore ha potuto riprendere i drammatici attimi in cui la massa di fiocchi bianchi si stacca fino a schiantarsi a valle. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nella valanga. Il ragazzo, che ha pubblicato il video sui suoi canali social, ha dichiarato ai media svizzeri che se “avesse saputo” della possibilità della valanga non avrebbe “affrontato la discesa”. Prima di lui, ha raccontato ancora, altri due freerider avevano affrontato lo stesso tratto senza incidenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
