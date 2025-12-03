Paura in A14 | principio d’incendio in un camion alimentato a metano

Pesaro, 3 dicembre 2025 – Un principio d ’incendio su una motrice alimentata a metano liquido, in piena A14, poco prima delle 23,30: è bastato questo per trasformare per qualche minuto il chilometro 135, direzione sud, in un punto ad alta tensione. I Vigili del fuoco di Pesaro sono arrivati con due autobotti. La motrice aveva iniziato a scaldarsi e bisognava intervenire in fretta, con tutte le cautele del caso. A supporto è arrivata anche la squadra Nbcr, quella specializzata in rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici, inviata dal Comando di Ancona: un rinforzo che si mobilita solo per interventi che richiedono un livello tecnico molto alto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

