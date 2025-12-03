Paul Terstegge nuovo ceo di Transavia

Transavia, compagnia aerea low cost olandese appartenente al gruppo Air France-KLM, ha annunciato la nomina di Paul Terstegge come nuovo amministratore delegato a partire dal primo febbraio 2026. Attualmente vicepresidente esecutivo dei Servizi di Volo di KLM, Terstegge prenderà il posto di Marcel de Nooijer. Il nuovo ceo di Transavia vanta un’esperienza pluridecennale nel settore dell’aviazione commerciale, maturata in ruoli dirigenziali in ambito operativo e strategico, sia nei Paesi Bassi che a livello internazionale: fa parte del gruppo Air France-KLM dal 2000. 🔗 Leggi su Lettera43.it

