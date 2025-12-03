Continuano le reazioni in seguito alle dimissioni di Dario Braga, che nei giorni scorsi ha scelto di lasciare il consiglio comunale di Casalecchio. Una decisione che, come lui stesso aveva rivelato, era nell’aria già da tempo, ma che sarebbe stata accelerata dalla posizione assunta dall’amministrazione nell’ultima seduta consiliare rispetto alla proposta di creare sul territorio uno studentato in collaborazione con l’ Università. "Apprendiamo delle dimissioni del consigliere Braga e a lui rivolgiamo un saluto e i nostri auguri per il futuro. Al tempo stesso però riteniamo doveroso sottolineare un principio per noi fondamentale: quando gli elettori affidano un mandato, quel mandato va rispettato fino in fondo" sferza Enrico Pasquariello, consigliere della Lega, che sottolinea inoltre come "chiedere la fiducia ai cittadini e abbandonare l’incarico prima della conclusione naturale del percorso significa, di fatto, venir meno a quel patto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Patto con gli elettori tradito". Via dal consiglio comunale, la Lega all’attacco di Braga