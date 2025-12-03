Pattinaggio Uisp Campionati nazionali brilla il Quadrifoglio
Con i nazionali Uisp disputati a Calenzano ai primi di novembre, si è chiusa l’annata agonistica delle atlete del Pattinaggio Il Quadrifoglio, che ha portato tante soddisfazioni all’associazione. Anche qui non sono mancati i risultati, frutto del duro lavoro svolto dalle atlete durante gli allenamenti: Nella categoria 1 Debuttanti C, medaglia di bronzo a Viola Tosi, che ha saputo ben difendersi dalle avversarie, decisamente agguerrite, in terra toscana; ottimi i piazzamenti nella stessa categoria per Sara Masiero, quinta, Margherita Garbellini, sesta, Sara Vecchio, settima, Sofia Barboni, decima e per tutte le altre ragazze in gara che si sono susseguite in classifica: Chiara Tornello, Carlotta Santi, Zampaolo Stella, Laura Caciorgna, Bianca Simani e Martina Capobianco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
