Pastorello su Bonny | Non sono sorpreso E su di lui c’era un’altra big
Inter News 24 Il procuratore Federico Pastorello ha parlato di Bonny, svelando che su di lui c’erano le mire di un’altra big di Serie A. Il procuratore Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com del suo assistito e del fatto che il Napoli era sulle sue tracce in estate. SU BONNY – « Bonny? Non sono così sorpreso sul suo inserimento in una rosa così importante. Non mi sorprende perché dal punto di vista qualitativo, tecnico e tattico Bonny ha qualcosa in più. Oggi la sfida è quella di riconfermarsi e continuare a fare bene, il ragazzo è serio e ha grandi valori. Sono convinto che darà una grossa mano all’Inter fino alla fine della stagione » L’INTERESSE DEL NAPOLI – « In Italia anche il Napoli era molto interessato anche se poi alla fine non hanno mai affondato. 🔗 Leggi su Internews24.com
