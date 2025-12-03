Pastorello | De Vrij e Acerbi? Ne parleremo ma non escludo nulla

Pastorello. Il futuro della difesa nerazzurra è ancora avvolto nel mistero, con due pilastri della retroguardia, Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, entrambi in scadenza di contratto al termine della stagione. Sulla situazione dei suoi assistiti è intervenuto l’agente Federico Pastorello, che ha svelato la posizione del club e la strategia che verrà adottata. Pastorello ha subito chiarito che la società è stata categorica sulle tempistiche: “ La società con noi è stata molto chiara: prenderanno una decisione a fine stagione “. L’agente ha subito precisato che, per il momento, “ Non vedo però all’orizzonte decisioni già prese ” e ha inquadrato la complessità della situazione generale: “ L’Inter avrà il suo ben da fare, ha 5-6 giocatori in scadenza e sono calciatori che hanno fatto la storia recente del club “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

