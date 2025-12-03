Pastorello annuncia | De Vrij e Acerbi? L’Inter è stata molto chiara con noi! Non escludo nulla ecco quando arriverà la decisione finale

Inter News 24 L’agente di mercato Federico Pastorello ha risposto così su due suoi assistiti all’Inter, ovvero Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Il destino di due pilastri della difesa nerazzurra, l’olandese Stefan de Vrij e l’italiano Francesco Acerbi, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione, sarà deciso solamente nei prossimi mesi. A fare il punto sul loro futuro è stato Federico Pastorello, l’agente che cura gli interessi di entrambi i calciatori. QUI: le ultime sulle mosse di mercato dei nerazzurri. Intervenuto ai microfoni di TMW, Pastorello ha confermato che l’Inter è stata molto chiara sulle tempistiche: il club meneghino prenderà una decisione ufficiale solo a fine stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pastorello annuncia: «De Vrij e Acerbi? L’Inter è stata molto chiara con noi! Non escludo nulla, ecco quando arriverà la decisione finale»

