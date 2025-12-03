Pastorello annuncia | De Vrij e Acerbi? L’Inter è stata molto chiara con noi! Non escludo nulla ecco quando arriverà la decisione finale

Internews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’agente di mercato Federico Pastorello ha risposto così su due suoi assistiti all’Inter, ovvero Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Il destino di due pilastri della difesa nerazzurra, l’olandese Stefan de Vrij e l’italiano Francesco Acerbi, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione, sarà deciso solamente nei prossimi mesi. A fare il punto sul loro futuro è stato Federico Pastorello, l’agente che cura gli interessi di entrambi i calciatori. QUI: le ultime sulle mosse di mercato dei nerazzurri. Intervenuto ai microfoni di TMW, Pastorello ha confermato che l’Inter è stata molto chiara sulle tempistiche: il club meneghino prenderà una decisione ufficiale solo a fine stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

pastorello annuncia de vrij e acerbi l8217inter 232 stata molto chiara con noi non escludo nulla ecco quando arriver224 la decisione finale

© Internews24.com - Pastorello annuncia: «De Vrij e Acerbi? L’Inter è stata molto chiara con noi! Non escludo nulla, ecco quando arriverà la decisione finale»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il futuro di Acerbi, De Vrij e Meret, i trasferimenti di Coman e Arthur: Federico Pastorello a TMW - Giuseppe Rossi darà il suo simbolico saluto finale al calcio giocato con una partita celebrativa al Franchi di Firenze, il 22 marzo prossimo alle ore 18. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Pastorello: "Acerbi e De Vrij vorrebbero rimanere all'Inter. Meret? Ai dettagli per il rinnovo" - Il Pepito Day è stato anche l’occasione per incontrare Federico Pastorello, storico agente di Giuseppe Rossi. Come scrive tuttomercatoweb.com

Pastorello: "De Vrij richiesto in Olanda, ma si vede all'Inter al 100%. Acerbi sarà pronto in ritiro" - L'agente Federico Pastorello, intercettato da TMW fuori dalla sede dell'Inter, ha fatto il punto sulla situazione di diversi suoi assistiti. Si legge su m.tuttomercatoweb.com

Pastorello: "De Vrij si merita tutto questo. Rinnovi Acerbi-Meret? Ci sarà tempo da domani" - Venezia, Federico Pastorello, agente del portiere rumeno, parla anche degli altri suoi assistiti ai microfoni di TMW: "E' una grande opportunità, che ... Come scrive m.tuttomercatoweb.com

Pastorello: "Acerbi e De Vrij? L'Inter deciderà ad aprile. La proprietà punta sui giovani, ma per vincere..." - Federico Pastorello, agente, tra gli altri, di De Vrij e Acerbi, è intervenuto a margine del lancio del 'Pepito Day', la partita di addio al calcio di Pepito Rossi in programma per il prossimo il 22 ... Come scrive calciomercato.com

Inter, ag. De Vrij e Acerbi: "Non ci dovrebbero essere dubbi sul loro futuro" - In occasione del Pepito Day, feste di Giuseppe Rossi allo Stadio Franchi, ha parlato Federico Pastorello, storico agente del giocatore ex Fiorentina e Villareal tra le altre, in un'intervista concessa ... Come scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Pastorello Annuncia De Vrij