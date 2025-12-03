Passo decisivo contro l’ictus Prima causa di disabilità in Italia

Nel Paese è la prima causa di disabilità e la terza di morte. La patologia di cui si tratta è l’ ictus cerebrale. Vista l’incidenza, la realizzazione di una Stroke unit all’ ospedale Infermi di Rimini, ovvero di una unità specialistica dedicata alla diagnosi e al trattamento dell’ictus sin dalle prime ore, diviene un elemento non solo importante ma anche fondamentale per la riduzione del rischio di morte e per il recupero del soggetto. Da circa quattro mesi e mezzo l’Infermi di sé donato di una Stroke unit con 4 posti letto. E stata ricavata nei locali al quarto piano del Dea, in spazi utilizzati e attrezzati durante la pandemia per accogliere i soggetti più critici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

