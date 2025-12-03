Passaggio al bosco e la pubblicità gratuita dell’indignazione

Si apre giovedì 4 dicembre, sotto le ardite architetture della Nuvola di Fuksas all’Eur, la kermesse romana Più Libri Più Liberi. E già monta la solita polemica. Se nel 2024 ad accendere gli animi fu l’invito del filosofo Leonardo Caffo, quest’anno il casus belli riguarda la presenza, tra gli stand, della fiorentina Passaggio al bosco, piccola casa editrice con all’attivo oltre 300 pubblicazioni che si è prefissata l’obiettivo di divulgare «il punto di vista del pensiero identitario» celebrando autori e tematiche dichiaratamente legati all’ideologia e all’“ epopea” fascista e nazista, con puntate sui leitmotiv dei più contemporanei sovranismi, suprematismi, razzismi e xenofobie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

