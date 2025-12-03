Partita sospesa bottiglia in testa all’arbitro | situazione al limite
Un altro episodio di violenza nei confronti di un arbitro è accaduto in una partita di calcio dilettantesco. Attesa per i provvedimenti del Giudice Sportivo L’elenco è purtroppo sempre più lungo. Un altro episodio di violenza nei confronti di un arbitro si è verificato in una partita di calcio dilettantesco, causando la sospensione della stessa.. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
