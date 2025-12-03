Parte un corso di formazione per imparare a fermare le emorragie massive

Incidenti, infortuni sul lavoro ed episodi di violenza possono causare emorragie massive agli arti o nelle zone di giunzione del corpo. In queste situazioni bastano da 3 a 5 minuti per rischiare la morte, mentre il tempo stimato per l’arrivo dei primi soccorsi varia tra 7 e 15 minuti. E’ stato presentato, nella sede di M&TA Multiservizi di viale Chiesa a Massa, il nuovo corso di formazione Ceme (Controllo delle emorragie massive esterne), per far comprendere alla cittadinanza e alle aziende l’importanza di saper intervenire su un’emorragia. Il rischio è reale e immediato. In caso di gravi incidenti, infortuni sul lavoro o atti di violenza, i minuti che intercorrono tra il trauma e l’arrivo dei soccorsi sono fatali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parte un corso di formazione per imparare a fermare le emorragie massive

Argomenti simili trattati di recente

! CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Il Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) fornisce ai partecipanti le competenze fondamentali per tutelare la salute e la sicurezza dei - facebook.com Vai su Facebook

| È in corso il Consiglio #EPSCO, parte Lavoro e Politiche sociali; per l' partecipa il Min. @MinLavoro Marina Calderone. Tra i punti in agenda: Alloggi a prezzi accessibili Fondo di adeguamento alla globalizzazione Semestre Più info Vai su X

Imparare uno stile di guida ecosostenibile. Corso per il personale - Un corso di formazione promosso dall'AouS e dal Comune di Siena per insegnare uno stile di guida ecosostenibile ai dipendenti, con lezioni teoriche e pratiche. Scrive lanazione.it

Pompei, un corso di formazione per imparare la professione del giardiniere d'arte - Partirà a gennaio il «Corso di qualificazione professionale per giardiniere d’arte per giardini e parchi storici», finanziato dalla Regione Campania a cura dell’ente di formazione Bridge, in ... Secondo ilmattino.it

"Imparare lavorando": contro la dispersione scolastica parte il sistema duale di formazione - Oltre 19 milioni di euro per i percorsi formativi di istruzione e formazione professionale inseriti nel sistema duale - Riporta regione.campania.it

Parte il corso per avvocati specialisti in diritto tributario - Avvocati a scuola per diventare specialisti in diritto tributario, grazie al corso biennale promosso da Uncat. Segnala ilsole24ore.com

Imparare il primo soccorso. La formazione per tutti. E la festa della Misericordia - Pistoia, 15 settembre 2025 – Quasi 80 sono in totale i cittadini che hanno partecipato al corso di formazione gratuito Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) per imparare le manovre salvavita e ... Segnala lanazione.it

Controllo numerico. Corso per imparare - Ultimi posti disponibili per il corso operatore macchine a controllo numerico con partenza prevista a febbraio presso il Centro di formazione “Sandro Pertini“ di Seregno di Afol Monza e Brianza, ... Segnala ilgiorno.it