Parte il Natale al Jambo un viaggio tra tanti appuntamenti

Il volo Jambo Airlines, diretto al magico Villaggio di Babbo Natale, è in partenza sulla pista del Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta), il più grande bene confiscato alla criminalità in Campania. Un viaggio speciale – dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 – all’insegna della magia e del divertimento: dalle nuvole del Polo Nord ai . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

