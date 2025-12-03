Il Natale a Verona inizia correndo con il cuore. Lunedì 8 dicembre torna la Marcia del Giocattolo, storica manifestazione sportiva e solidale organizzata dall’associazione Straverona e giunta quest’anno alla sua 48ª edizione. Una mattinata di festa, amicizia e movimento, dove la passione per la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Parte dalla piazza dell'Arsenale la 48ª Marcia del Giocattolo