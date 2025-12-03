Parmabimbo 1 anno muore all' asilo nido
20.52 Un bambino di 13 mesi è morto in un asilo nido di Parma, per cause ancora da accertare. Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Faticava a respirare, è subito apparso gravissimo. Le maestre sono accorse ed è partita la richiesta d'aiuto al 118. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, il piccolo è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è deceduto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
