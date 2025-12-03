parma choc morto un bimbo di un anno in un asilo nido

Un'altra tragedia in un asilo nido italiano e tutta Parma sotto choc: un bambino di circa un anno è morto questo pomeriggio in una struttura del capoluogo emiliano. Le cause del decesso, avvenuto durante l'ora del sonnellino post-pranzo, sono ancora da accertare. Lo ha confermato la questura della città emiliana. Secondo quanto ricostruito, dopo i primi tentativi di rianimazione, il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato constato il decesso. Sono in corso le indagini per comprendere le dinamiche della vicenda. "Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

