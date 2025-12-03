Parma bimbo di un anno muore in un asilo nido durante il riposo pomeridiano

Ilgiornale.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bimbo di circa un anno è morto all' asilo nido Brucoverde di Parma. A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda. Il sindaco: "Siamo sconvolti". "Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d'improvviso spezza il cuore e lascia senza parole". Sono le parole di Michele Guerra, sindaco di Parma, dopo la notizia della morte del piccolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

parma bimbo di un anno muore in un asilo nido durante il riposo pomeridiano

© Ilgiornale.it - Parma, bimbo di un anno muore in un asilo nido durante il riposo pomeridiano

