Parma bimbo di un anno muore in un asilo nido durante il riposo pomeridiano
Un bimbo di circa un anno è morto all' asilo nido Brucoverde di Parma. A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda. Il sindaco: "Siamo sconvolti". "Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d'improvviso spezza il cuore e lascia senza parole". Sono le parole di Michele Guerra, sindaco di Parma, dopo la notizia della morte del piccolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Gravissimo incidente a Sissa Trecasali: in Rianimazione un bimbo di 7 anni Un grande Parma conquista il pari con il Milan Il Ponte nord va alle Fiere: progetto per un hub sul cibo De Gregori fa cantare e commuovere il Regio: pioggia di applausi I poveri a Par - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo di un anno muore in un asilo nido di Parma: arresto cardiaco durante il riposo pomeridiano - Un bimbo di circa un anno è morto, nel pomeriggio, nell'asilo nido "Brucoverde" di Parma. Scrive msn.com
Arresto cardiocircolatorio, bimbo di un anno muore in un asilo nido di Parma - A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Secondo rainews.it
Parma, bimbo di un anno muore in un asilo nido durante il riposo pomeridiano - Dopo i tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato constatato il decesso ... ilgiornale.it scrive
Arresti cardiocircolatorio, bimbo di un anno muore all'asilo - Un bimbo di circa un anno è morto, nel pomeriggio (3 dicembre), in un asilo nido di Parma, nel quartiere San Leonardo. Segnala rainews.it
Non si sveglia dopo il riposino pomeridiano, bimbo di un anno muore all’asilo nido: tragedia a Parma - Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 dicembre, in un asilo nido di Parma, dove è morto un bimbo di circa un anno. Riporta fanpage.it
Parma, bambino di un anno muore all'asilo nido: «Ha avuto un arresto cardiocircolatorio» - È successo all'asilo nido Brucoverde, dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale. Si legge su msn.com