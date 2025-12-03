Parma bimbo di un anno muore all’asilo nido
Un bambino di circa un anno è morto questo pomeriggio in un asilo nido di Parma. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Lo ha confermato la questura della città emiliana. Secondo quanto ricostruito, dopo i primi tentativi di rianimazione, il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato constatato il decesso. Sono in corso le indagini per comprendere le dinamiche della vicenda. Alcuni giorni fa era successo un dramma simile ad Arezzo. Il sindaco: “Sconvolti, siamo senza parole”. “Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole. 🔗 Leggi su Lapresse.it
