Parma bimbo di un anno morto in un asilo nido durante il riposo pomeridiano
Un bimbo di circa un anno è morto in un asilo nido di Parma. A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
