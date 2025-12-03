Parma bimbo di un anno morto in un asilo nido durante il riposo pomeridiano

Tg24.sky.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bimbo di circa un anno è morto in un asilo nido di Parma. A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

