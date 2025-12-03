Il personale educativo si è accorto del malore improvviso durante il riposino pomeridiano, avviando subito le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. Il piccolo è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte All’asilo n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Parma, bimbo di 1 anno morto per arresto cardiaco durante riposino pomeridiano all’asilo Bruco Verde, sindaco Guerra: “Sconvolti” - VIDEO