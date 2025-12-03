Parma bimbo di 1 anno morto per arresto cardiaco durante riposino pomeridiano all’asilo Bruco Verde sindaco Guerra | Sconvolti - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il personale educativo si è accorto del malore improvviso durante il riposino pomeridiano, avviando subito le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. Il piccolo è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte Allasilo n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

parma bimbo di 1 anno morto per arresto cardiaco durante riposino pomeridiano all8217asilo bruco verde sindaco guerra sconvolti video

© Ilgiornaleditalia.it - Parma, bimbo di 1 anno morto per arresto cardiaco durante riposino pomeridiano all’asilo Bruco Verde, sindaco Guerra: “Sconvolti” - VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

parma bimbo 1 annoParma, bimbo di un anno morto all’asilo nido Brucoverde - Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiaco durante il riposino pomeridiano. Segnala quotidiano.net

parma bimbo 1 annoLutto a Parma: bimbo di un anno morto all’asilo nido, indagini in corso - Bimbo muore all’asilo nido durante il riposo pomeridiano: la comunità di Parma sotto choc, avviate le indagini sulla tragedia. notizie.it scrive

parma bimbo 1 annoParma, bimbo di un anno morto in un asilo nido durante il riposo pomeridiano - Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove è stato constatato il decesso. Segnala tg24.sky.it

parma bimbo 1 annoBimbo di un anno morto in un asilo nido di Parma. Indagini in corso per stabilire le cause - Un bambino di un anno è deceduto in un asilo nido di Parma dopo un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

parma bimbo 1 annoFLASH: Parma sotto choc, bimbo di un anno morto in un asilo nido. Al via le indagini - A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Segnala affaritaliani.it

parma bimbo 1 annoArresto cardiocircolatorio, bimbo di un anno muore in un asilo nido di Parma - A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parma Bimbo 1 Anno