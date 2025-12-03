Parità di genere certificazione per Gesco Sca

Gesco Sca, una delle principali società della filiera Amadori, ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere UNIPdR 125:2022, rilasciata da Kiwa Cermet Italia. Il risultato viene evidenziato da una nota aziendale: "Il Gruppo Amadori promuove l’equità e il valore delle persone, l’inclusione e il rispetto, favorendo un ambiente di lavoro basato su pari opportunità, trasparenza dei processi e condizioni inclusive". Il Gruppo Amadori sottolinea che negli ultimi anni si è avuto un aumento della presenza femminile in ruoli di responsabilità all’equità salariale, accompagnato da a iniziative mirate a promuovere ambienti di lavoro più inclusivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parità di genere, certificazione per Gesco Sca

