Nasce una nuova iniziativa che va nella direzione dell’inclusione scolastica e che si concretizza attraverso la creazione di una “ parete sensoriale ”. L’ Istituto Bonvesin de la Riva, guidato dalla dirigente scolastica Elena Osnaghi, ha infatti rafforzato il proprio impegno per l’inclusione scolastica con l’avvio di un progetto che vede coinvolti docenti e alunni. Il Gruppo di lavoro per l’inclusione, in collaborazione con l’Associazione genitori, ha dato il via alla realizzazione di una parete sensoriale nei plessi De Amicis e Don Milani della scuola primaria, uno spazio pensato per promuovere accoglienza, partecipazione e accessibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pareti sensoriali nel segno dell’inclusione