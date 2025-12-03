Parcheggio della caserma Mezzacapo aperto durante le festività natalizie

Un'importante collaborazione tra il Comune di Taranto e la Marina Militare renderà più agevole la mobilità nel centro cittadino durante le prossime festività natalizie. Grazie a un accordo siglato tra le due istituzioni, l'ampio parcheggio della Caserma Mezzacapo, in via Principe Amedeo, sarà messo a disposizione del pubblico anche nelle giornate festive di dicembre 2025 e gennaio 2026.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di facilitare l'accesso al centro città, incentivare lo shopping locale e garantire maggiore comodità a cittadini e turisti, contribuendo al contempo a ridurre la pressione del traffico nelle aree centrali durante il periodo di maggiore affluenza.

