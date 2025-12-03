Papa Leone XIV | il Santo d’eccezione invocato nel corso del suo primo viaggio

Il Santo d’eccezione a cui Papa Leone XIV ha rivolto una preghiera speciale per la pace tra i popoli, tra le nazioni e, in particolare, tra le religioni. Questo il motivo conduttore del primo viaggio apostolico di papa Leone XIV, svoltosi in Turchia e Libano, tra il 27 novembre e il 2 dicembre. Sei lunghi. L'articolo Papa Leone XIV: il Santo d’eccezione invocato nel corso del suo primo viaggio proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Papa Leone XIV: il Santo d’eccezione invocato nel corso del suo primo viaggio

Il primo viaggio internazionale di Papa Leone XIV all'insegna della semplicità e della riservatezza - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #PapaLeone rientra a #Roma dal viaggio in #Turchia e #Libano. La #Conferenzastampa sull’aereo #2dicembre #Tv2000 #Papa #Pope #LeoneXIV #PapaLeoneXIV #Vaticano @tg2000it Vai su X

Papa Leone XIV: il Santo d’eccezione invocato nel corso del suo primo viaggio - L'intercessore "d'eccezione" al quale Papa Leone ha affidato la sua missione per la pace tra i popoli, tra le nazioni e tra le religioni. Come scrive lalucedimaria.it

Leone XIV: “Stabilità delle Sante Chiese e unità, Dio esaudisca questa orazione” - Papa Leone e il Patriarca Bartolomeo hanno partecipato alla Doxologia nella chiesa di San Giorgio al Fanar. Riporta interris.it

Papa Leone XIV in Libano: “non c’è pace senza conversione dei cuori”/ “Rinascita dei giovani tra le macerie” - Papa Leone XIV in Libano prega davanti a San Charbel Makhlouf e parla alla Chiesa locale: macerie, preghiera, conversione. Da ilsussidiario.net

Leone XIV e Bartolomeo: “Costruttori di pace e custodi del creato”. Il Papa a Istanbul rilancia il cammino verso l’unità dei cristiani. Poi la partenza per il Libano ... - A Istanbul, nella chiesa patriarcale di San Giorgio, cuore storico dell’Ortodossia, Papa Leone XIV ha rilanciato con forza la priorità dell’unità dei cristiani, nel segno del Concilio Vaticano II e de ... Secondo farodiroma.it

Papa Leone XIV: “A voi affido il sogno di un Libano unito dove trionfino pace e giustizia” - Dopo tre giorni trascorsi in Turchia si conclude in Libano l’ultima tappa del primo viaggio apostolico di Papa Leone che l’ha visto impegnato dal 27 novembre al 2 dicembre. Come scrive msn.com

Papa Leone XIV in Libano: "Grazie a Dio per il dono di San Charbel!" - Questo lunedì mattina del Papa in Libano inizia con un momento davvero speciale: la preghiera sulla tomba di San Charbel nel Monastero di San Maroun ad Annaya. Da acistampa.com