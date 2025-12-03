Paola Marella e la cartella di foto trovata nel suo computer | Voglio vivere

Milano, 3 dicembre 2025 – ”Voglio Vivere". Paola aveva nominato così la cartella sul computer con tutte le foto di questi ultimi anni. A scriverlo sono le persone che gestiscono la pagina Facebook dell’architetta e volto tv che è mancata a 61 anni, nel settembre del 2024, dopo una lunga lotta contro un tumore. " Un mantra, una verità tanto semplice quanto forte e disarmante allo stesso tempo. Abbiamo trovato la cartella dopo che lei se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere”. Nelle immagini si vede Marella insieme al figlio Nicola in momenti di vita vissuta insieme, in bagno con la bandana a coprire i risultati della chemioterapia e al mare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paola Marella e la cartella di foto trovata nel suo computer: “Voglio vivere”

