Panucci torna sull’infortunio di Vlahovic | Su chi deve puntare Spalletti? Posizione chiara ha più fiuto del gol Le parole nette dell’ex difensore

Panucci non ha dubbi: David si sa muovere in area e ha fiuto. Openda è un’incognita, ma la loro sicurezza cresce con Vlahovic fuori. L’infortunio di Dusan Vlahovic costringe la Juventus a fare affidamento sulle sue alternative. Cristian Panucci, dagli studi di Mediaset, ha analizzato le potenzialità di Jonathan David e Loïs Openda in questo momento cruciale. I due attaccanti avranno un po’ più di sicurezza ora che il titolare serbo è fuori. Panucci ha espresso un giudizio più definito su David. Il canadese, nonostante le difficoltà iniziali fuori dall’area, si percepisce che dentro l’area lui si sa muovere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

