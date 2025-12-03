Panini Comics porta la magia Disney sotto l’albero con tre edizioni natalizie da collezione
Panini Comics celebra il Natale 2025 con tre volumi Disney da collezione: cofanetto, classici e Topolino Gold. Panini Comics inaugura la stagione delle feste con tre proposte speciali dedicate al mondo Disney, pensate per trasformare il Natale in un’esperienza di lettura unica e da collezione. La novità più attesa è Lo Scrigno di Natale, elegante cofanetto in metallo a tiratura limitata, impreziosito da un’illustrazione inedita di Francesco D’Ippolito e dettagli in rilievo. All’interno, un volume cartonato con le più amate storie natalizie di Carl Barks, un racconto inedito di Arild Midthun e oggetti esclusivi come un decoro acrilico e una targa vintage. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Domenico Vescio segnala...qualche foto dallo stand di Panini Comics alla Milan Games Week 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Panini Comics porta la magia Disney sotto l’albero con tre edizioni natalizie da collezione - Panini Comics inaugura la stagione delle feste con tre proposte speciali dedicate al mondo Disney, pensate per trasformare il Natale in un’esperienza di lettura unica e da collezione. Come scrive lopinionista.it
Topolino torna in classe: Panini Comics lancia #IoLeggoTopolino per riportare la lettura tra genitori e bambini - Con #IoLeggoTopolino, Panini Comics e Topolino invitano famiglie e scuole a riscoprire la magia della lettura condivisa. Scrive panorama.it
“Fantasia”, Panini Comics celebra gli 85 anni del capolavoro Disney - Il 13 novembre 1940 usciva nelle sale statunitensi Fantasia, il capolavoro cinematografico firmato Disney, considerato ancora oggi una delle opere più ... Secondo msn.com