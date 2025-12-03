Panini Comics celebra il Natale 2025 con tre volumi Disney da collezione: cofanetto, classici e Topolino Gold. Panini Comics inaugura la stagione delle feste con tre proposte speciali dedicate al mondo Disney, pensate per trasformare il Natale in un’esperienza di lettura unica e da collezione. La novità più attesa è Lo Scrigno di Natale, elegante cofanetto in metallo a tiratura limitata, impreziosito da un’illustrazione inedita di Francesco D’Ippolito e dettagli in rilievo. All’interno, un volume cartonato con le più amate storie natalizie di Carl Barks, un racconto inedito di Arild Midthun e oggetti esclusivi come un decoro acrilico e una targa vintage. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Panini Comics porta la magia Disney sotto l’albero con tre edizioni natalizie da collezione