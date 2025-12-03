Panini Comics porta la magia Disney sotto l’albero con tre edizioni natalizie da collezione

Lopinionista.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Panini Comics celebra il Natale 2025 con tre volumi Disney da collezione: cofanetto, classici e Topolino Gold. Panini Comics inaugura la stagione delle feste con tre proposte speciali dedicate al mondo Disney, pensate per trasformare il Natale in un’esperienza di lettura unica e da collezione. La novità più attesa è Lo Scrigno di Natale, elegante cofanetto in metallo a tiratura limitata, impreziosito da un’illustrazione inedita di Francesco D’Ippolito e dettagli in rilievo. All’interno, un volume cartonato con le più amate storie natalizie di Carl Barks, un racconto inedito di Arild Midthun e oggetti esclusivi come un decoro acrilico e una targa vintage. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

panini comics porta la magia disney sotto l8217albero con tre edizioni natalizie da collezione

© Lopinionista.it - Panini Comics porta la magia Disney sotto l’albero con tre edizioni natalizie da collezione

Leggi anche questi approfondimenti

panini comics porta magiaPanini Comics porta la magia Disney sotto l’albero con tre edizioni natalizie da collezione - Panini Comics inaugura la stagione delle feste con tre proposte speciali dedicate al mondo Disney, pensate per trasformare il Natale in un’esperienza di lettura unica e da collezione. Come scrive lopinionista.it

Topolino torna in classe: Panini Comics lancia #IoLeggoTopolino per riportare la lettura tra genitori e bambini - Con #IoLeggoTopolino, Panini Comics e Topolino invitano famiglie e scuole a riscoprire la magia della lettura condivisa. Scrive panorama.it

“Fantasia”, Panini Comics celebra gli 85 anni del capolavoro Disney - Il 13 novembre 1940 usciva nelle sale statunitensi Fantasia, il capolavoro cinematografico firmato Disney, considerato ancora oggi una delle opere più ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Panini Comics Porta Magia