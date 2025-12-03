– Negli ultimi giorni è scattato un richiamo ufficiale per alcuni panettoni farciti venduti nei supermercati Carrefour. Si tratta di un provvedimento precauzionale ma urgente, perché alcune confezioni non riportano in italiano la lista degli ingredienti e degli allergeni, come invece previsto dalla normativa. . Il Ministero della Salute ha recentemente annunciato il richiamo di specifici lotti del panettone DeMILAN Dubai Chocolate da 800 grammi, prodotto presso lo stabilimento di Paolo Lazzaroni & Figli S. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Panettoni, scatta il ritiro nei supermercati italiani: il marchio e lotto interessati