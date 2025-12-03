Panettoni scatta il ritiro nei supermercati italiani | il marchio e lotto interessati
– Negli ultimi giorni è scattato un richiamo ufficiale per alcuni panettoni farciti venduti nei supermercati Carrefour. Si tratta di un provvedimento precauzionale ma urgente, perché alcune confezioni non riportano in italiano la lista degli ingredienti e degli allergeni, come invece previsto dalla normativa. . Il Ministero della Salute ha recentemente annunciato il richiamo di specifici lotti del panettone DeMILAN Dubai Chocolate da 800 grammi, prodotto presso lo stabilimento di Paolo Lazzaroni & Figli S. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Non mangiate quei panettoni”: scatta il ritiro nei supermercati italiani, l’allarme - Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcune confezioni del panettone DeMILAN Dubai Chocolate da 800 grammi, prodotto dall’azienda Paolo ... Secondo thesocialpost.it