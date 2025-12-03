Pandoro vs panettone questo il dilemma… E un’indagine svela tra gola e prezzi lievitati qual è il dolce preferito dal 52% degli italiani

Pandoro o panettone? Questo il dilemma. Ogni anno, con l’arrivo delle luci e dei profumi delle feste, si riaccende la madre di tutte le diatribe gastronomiche natalizie, e non è solo una questione di gusti, ma un’autentica rivalità atavica che mette di fronte la morbidezza burrosa di Verona e la ricchezza candita di Milano. Un derby che travolge le tavole, le conversazioni familiari e, inevitabilmente, i carrelli della spesa. Ma cosa dicono gli italiani quando vengono chiamati a scegliere tra la forma a stella e il cappello a fungo? E quanto questa scelta è influenzata dalle impennate dei prezzi? Ebbene, un’indagine condotta dall’ Osservatorio Shopping di DoveConviene entra nel merito di questa dolce, ma accesa, competizione per golosi, per svelare qual è il vero campione delle feste secondo i consumatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

