Palmegiani è consulente di Sempio ma 6 mesi fa ha offerto un parere ai legali di Stasi | l’ultimo caso su Garlasco

Un nuovo caso è scoppiato relativo al delitto di Garlasco: il consulente di Sempio, Armando Palmegiani, lo scorso giugno ha spedito un parere pro-veritate sulla famosa impronta "33" agli avvocati di Alberto Stasi. "Se questa relazione fosse contro il mio assistito, mi rimuovano quando vogliono", ha detto. Angela Taccia: "Fieri faccia parte della nostra squadra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

