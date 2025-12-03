Pallamano Mondiali femminili 2025 | Norvegia e Danimarca continuano a vincere
Entra nel vivo il ‘Main Round’ dei Mondiali di Pallamano femminile 2025, in programma in Olanda e Germania fino al 14 dicembre. Ben dodici incontri si sono svolti nella giornata odierna, la seconda dopo la prima di ieri riservata al ‘Gruppo 2’. Il primo gruppo si è aperto con il dominio della Danimarca nei confronti del Senegal (40-26). Successi importanti come da copione anche per Ungheria e Giappone, rispettivamente nei confronti di Romania (34-29) e Svizzera (27-21). Oltre alle sfide di Rotterdam in Olanda si sono tenute delle importanti battaglie anche in quel di Dortmund in Germania. La Norvegia, leader del ‘Gruppo 4’ ed assoluta favorita per il titolo finale, non ha commesso errori ed ha saputo imporsi di forza per 39-29 contro la Svezia. 🔗 Leggi su Oasport.it
