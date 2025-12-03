Pallamano la long list dell’Italia verso gli Europei 2026 | 34 i preconvocati

Un passo importante verso gli Europei 2026 di pallamano, del prossimo mese di gennaio. Il DT della nazionale, Bob Hanning, ha infatti diramato la long list dei convocati verso l’evento continentale. Un elenco di 34 giocatori, fatta di 4 portieri – definendo la posizione del portiere Pau Panitti (eleggibile da poco per l’Italia, ma spagnolo di nascita) – 30 giocatori di movimento. La lista, capitana da Andrea Parisini, comprende fra gli altri elementi di grande esperienza come i gemelli Mengoni e Davide Bulzamini. Di seguito tutte le scelte dello staff tecnico: sono inclusi Gianluca Dapiran e Leo Prantner, che sono alle prese con problemi fisici in via di risoluzione, mentre per infortunio è assente il pivot Endrit Iballi. 🔗 Leggi su Oasport.it

