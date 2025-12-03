Palestra Juve l’Inter prova il sorpasso | i bianconeri possono sfruttare un ostacolo nerazzurro Ecco cosa sta accadendo

Palestra Juve, la contesa per il giovane terzino si infiamma. La Juventus sfrutta la rottura Inter-Atalanta per tentare l’affondo sul prospetto classe 2005. Una vera e propria guerra diplomatica nel calciomercato potrebbe regalare alla Juventus un vantaggio cruciale. Marco Palestra, il giovane terzino destro in prestito al Cagliari ma di proprietà dell’ Atalanta, è il nome che scatena la rivalità tra le big di Serie A. La squadra nerazzurra, che vede in Palestra una priorità assoluta per gennaio, sta affrontando una netta difficoltà. La ragione del blocco è storica. I rapporti tra Inter e Atalanta sono gravemente compromessi a causa del caso Lookman. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palestra Juve, l’Inter prova il sorpasso: i bianconeri possono sfruttare un ostacolo nerazzurro. Ecco cosa sta accadendo

Il #Napoli continua a seguire #Palestra ma ora l’#Atalanta chiede almeno 35 milioni per cederlo (Tmw) C'è anche la concorrenza di Juve, Milan e Inter, sempre che gli orobici siano disposti a cederlo https://www.ilnapolista.it/2025/12/il-napoli-continua-a-seguir - facebook.com Vai su Facebook

L’ #Atalanta ha già rifiutato offerte importanti per Marco #Palestra. In Italia da #Roma e #Juve, la più importante è arrivata dalla Premier e si avvicinava ai 20M 🇮🇹 Vai su X

Juventus-Cagliari, la moviola: niente rigore su Palestra, così come non c'è mano di Luperto e Miretti. Tutti gli episodi dello Stadium - C'è subito un contatto nell'area della Juventus che fa tremare i tifosi ... Si legge su eurosport.it

Palestra, l'esterno destro del Cagliari fa gola alla Juve. Ma l'Atalanta... - Al di là dei singoli episodi, il nazionale Under 21 di proprietà dell’Atalanta ha messo in mostra doti atletiche e tecniche di prim'ordine: un bilancio eccellente, considerato che è sbarcato in ... gazzetta.it scrive

Mercato Juve: possibile assalto a Palestra per giugno - Marco Palestra, laterale a tutto campo dell'Atalanta al momento in prestito al Cagliari, sarebbe l'ultimo profilo in ordine di tempo ad essere entrato nei radar della Juventus. Si legge su it.blastingnews.com

Mercato Juve: pressing per Palestra, possibile sfida al Como - L'esterno dell'Atalanta in prestito al Cagliari è sicuramente una delle note più liete di questo inizio di stagione. Come scrive it.blastingnews.com

Juve colpita da Palestra, ma non c'è verso: il piano dell'Atalanta dopo un anno di Cagliari - Il laterale di destra a tutta fascia sta conquistando il Cagliari a suon di prestazioni e nell'ultimo scontro diretto con il Lecce ha fornito un assist ... Si legge su tuttomercatoweb.com