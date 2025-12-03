Palestra Inter l’esterno del Cagliari ha già convinto la dirigenza nerazzurra ma c’è un ostacolo Le ultime

di Lorenzo Vezzaro Palestra Inter, i nerazzurri apprezzano l’esterno di proprietà dell’Atalanta, così come diversi altri club. La situazione del classe 2005. La crescita di Marco Palestra, terzino classe 2005 di proprietà dell’Atalanta e protagonista in prestito al Cagliari, è una delle note più brillanti di questa prima parte di stagione. Il giovane laterale sta convincendo per maturità, continuità e capacità di incidere nella metà campo offensiva: le sue prestazioni sulla corsia destra, arricchite da tre assist in campionato, hanno attirato l’attenzione di numerosi club di vertice della Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palestra Inter, l’esterno del Cagliari ha già convinto la dirigenza nerazzurra, ma c’è un ostacolo. Le ultime

