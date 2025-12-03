Palermo ritrovato senza vita il 57enne disperso a Monte Pellegrino
Le ricerche proseguite per tutta la notte. È stato rinvenuto morto l'uomo di 57 anni scomparso a Monte Pellegrino, dopo che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. Le operazioni di ricerca sono andate avanti per tutta la notte, coinvolgendo vigili del fuoco, carabinieri e il nucleo di soccorso alpino. Individuazione tramite droni. Le squadre impegnate nelle ricerche sono riuscite a localizzare il corpo grazie all'uso dei droni, individuando l'uomo in una zona particolarmente difficile da raggiungere. Data l'asperità del luogo, si sta valutando l'impiego dell' elicottero dei vigili del fuoco per il recupero della salma.
