Palermo Gip | domiciliari a Cuffaro

9.30 Su richiesta della dda palermitana, arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione siciliana Cuffaro,indagato con altri 17 per associazione a delinquere, turbativa d'asta, corruzione. Lo ha deciso il Gip che ha poi anche respinto la richiesta di arresto per il deputato e coordinatore Noi Moderati Romano, anche lui coinvolto. Varie misure anche per gli indagati. Al centro dell'inchiesta un presunto 'comitato d'affari' a guida Cuffaro per decidere appalti, nomine, concorsi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Tgs. . Palermo. Corruzione e turbativa d'asta in sanità per un giro di appalti da 200 milioni. Dopo gli interrogatori i provvedimenti: 5 arresti domiciliari e 6 misure interdittive. Personaggio chiave il commercialista Antonio Sciacchitano Servizio di Fabio Geraci - facebook.com Vai su Facebook

Corruzione: gip dispone domiciliari per Cuffaro - Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro indagato a vario titolo, insieme ad altre 17 persone, per associazione a delinquere, ... Scrive ansa.it

Inchiesta sanità, Cuffaro ai domiciliari. Respinta la richiesta per Romano - Domiciliari sono stati disposti per Roberto Colletti, ex manager dell'azienda ospedaliera Villa Sofia e Antonio Iacono ... Riporta rainews.it

Corruzione in Sicilia: il gip dispone gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro - Oltre che per l'ex governatore sono stati disposti anche per Roberto Colletti, ex manager dell’azienda ospedaliera Villa Sofia e Antonio Iacono ... Scrive msn.com

Arrestati Cuffaro, Colletti e Iacono. No ai domiciliari per Romano e gli altri - Per altri tre indagati (Mauro Marchese, Marco Dammone e Vito Raso) è stato deciso l’obbligo di pre ... Scrive livesicilia.it

Inchiesta Sanità ai domiciliari Totò Cuffaro, Antonio Iacono e Roberto Colletti - I carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva di personale del comando provinciale carabinieri di Palermo, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale d ... Da blogsicilia.it

Inchiesta sulla sanità. Cuffaro al Gip rilascia dichiarazioni spontanee. I legali: “approfondiremo intercettazioni” - Totò Cuffaro si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee davanti alla gip, questa mattina al palazzo di giustizia di Palermo. Scrive siracusanews.it