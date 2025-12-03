Palazzina distrutta dal rogo Famiglie ancora fuori casa Parte la corsa alla solidarietà
A Laveno Mombello la ferita dell’incendio che ha devastato lo stabile di via XXV Aprile è ancora aperta, e l’emergenza abitativa che ne è seguita continua a pesare sulle famiglie rimaste senza un tetto. Nel pomeriggio di sabato 29 novembre le fiamme sono divampate all’interno di un negozio, distruggendo il locale commerciale e danneggiando gravemente gli appartamenti sovrastanti. In poche ore diverse persone si sono ritrovate senza casa, costrette a lasciare ciò che fino a quel momento era la loro quotidianità. Di fronte a un evento così drammatico, il Comune ha deciso di attivarsi aprendo un conto corrente dedicato alla raccolta fondi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
