A Laveno Mombello la ferita dell’incendio che ha devastato lo stabile di via XXV Aprile è ancora aperta, e l’emergenza abitativa che ne è seguita continua a pesare sulle famiglie rimaste senza un tetto. Nel pomeriggio di sabato 29 novembre le fiamme sono divampate all’interno di un negozio, distruggendo il locale commerciale e danneggiando gravemente gli appartamenti sovrastanti. In poche ore diverse persone si sono ritrovate senza casa, costrette a lasciare ciò che fino a quel momento era la loro quotidianità. Di fronte a un evento così drammatico, il Comune ha deciso di attivarsi aprendo un conto corrente dedicato alla raccolta fondi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palazzina distrutta dal rogo. Famiglie ancora fuori casa. Parte la corsa alla solidarietà