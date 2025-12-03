Palazzi Pd | Basta inseguire l’emotività Albanese non è un’eroina della sinistra
“Le parole di Francesca Albanese sull’attacco alla Stampa di Torino sono sbagliate e irresponsabili. La violenza va condannata sempre, punto. Non è un monito per nessuno, tantomeno per i giornalisti”. Il sindaco di Mantova e vicepresidente Anci Mattia Palazzi, esponente del Pd riformista, sembra muoversi sulla scia delle parole della sindaca di Firenze Sara Funaro, che ieri al Foglio ha spiegato le ragioni per cui sostiene che la relatrice Onu non sia meritevole della cittadinanza onoraria della sua città: “Non è opportuna per la storia di pace e di dialogo di Firenze”. E infatti Palazzi ricalca proprio la distinzione tra attività professionale e opinioni politiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
