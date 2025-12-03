Pagelle Juve Udinese | McKennie instancabile grande impatto della panchina tutti sufficienti! – VIDEO

Pagelle Juve Udinese, il turnover ragionato premia: tutti i giocatori raggiungono la sufficienza, McKennie domina e David ritrova il suo livello. La Juventus avanza ai quarti di finale di Coppa Italia con una vittoria per 2-0 contro l’ Udinese che vale molto più del semplice risultato. Il successo non è stato soltanto il frutto di un turnover ragionato che ha permesso a Luciano Spalletti di gestire le energie, ma ha certificato la ritrovata solidità e la profondità del gruppo. La notizia più incoraggiante che emerge dal post-partita è il verdetto unanime sulle prestazioni individuali: tutti i giocatori sono stati sufficienti! Un segnale fondamentale per il morale e per la coesione dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

