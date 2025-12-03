Paesi sicuri Strada | Disastro del Ppe è la fine del diritto d’asilo Ma la sanatoria sull’Albania non c’è

L’europarlamentare del Pd Cecilia Strada, relatrice ombra per i Socialisti e Democratici sui dossier “paesi terzi sicuri” e “paesi sicuri d’origine” in esame alla Commissione LIBE del Parlamento Ue, esprime profonda preoccupazione in vista del voto di mercoledì 3 dicembre. Definisce la situazione un “disastro politico” in cui i parlamentari del Partito popolare europeo (Ppe) si allineano all’estrema destra su testi che rappresentano “la fine del diritto d’asilo in Europa”. Un approccio che sta portando l’Unione Europea a “violare lo spirito della Convenzione di Ginevra sui rifugiati”. Strada, qual è il punto politico sui dossier al voto alla Commissione LIBE? Il punto in cui siamo è un disastro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

