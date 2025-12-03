Padre dà in escandescenze per vedere il figlio al Gaslini Estrae il cutter bloccato col taser
Genova – Vengono a sapere che i figli minori di cui hanno perso l’affidamento per una storia di maltrattamenti e degrado si trovano ricoverati al pronto soccorso del Gaslini.. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
AGGRESSIONE AL PRONTO SOCCORSO DEL MOSCATI DI AVELLINO Momenti di tensione questa mattina al pronto soccorso dell’Ospedale “Moscati” di Avellino. Un paziente di 57 anni, in attesa di un’ecografia addominale, ha dato in escandescenze invee - facebook.com Vai su Facebook