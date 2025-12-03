Padre dà in escandescenze per vedere il figlio al Gaslini Estrae il cutter bloccato col taser

3 dic 2025

Genova – Vengono a sapere che i figli minori di cui hanno perso l’affidamento per una storia di maltrattamenti e degrado si trovano ricoverati al pronto soccorso del Gaslini.. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

