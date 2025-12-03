Padova il riciclo vola oltre i target UE | differenziata all’88% nel territorio

Padovaoggi.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Padova supera con largo anticipo gli obiettivi europei sul riciclo e si conferma tra i territori più virtuosi nella gestione dei rifiuti. I dati arrivano dalla nuova edizione di Sulle tracce dei rifiuti, il report annuale del Gruppo Hera, realizzato con la verifica indipendente di Bureau Veritas. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

padova il riciclo vola oltre i target ue differenziata all821788 nel territorio

© Padovaoggi.it - Padova, il riciclo vola oltre i target UE: differenziata all’88% nel territorio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Padova Riciclo Vola Oltre