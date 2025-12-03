Padova il riciclo vola oltre i target UE | differenziata all’88% nel territorio
Padova supera con largo anticipo gli obiettivi europei sul riciclo e si conferma tra i territori più virtuosi nella gestione dei rifiuti. I dati arrivano dalla nuova edizione di Sulle tracce dei rifiuti, il report annuale del Gruppo Hera, realizzato con la verifica indipendente di Bureau Veritas. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tv7 Tg. . La Santa Messa dal Santuario di San Leopoldo Mandic di Padova - 25/11/2025 - facebook.com Vai su Facebook