Padova il caso del 22enne che verrà espulso dall' Italia | è accusato di violenza sessuale su minore
Richiedente asilo pakistano di 22 anni allontanato da Padova per violenza sessuale su una 17enne: revocata la protezione per pericolosità sociale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In caso di emergenza il centro di medicina iperbarica rimane attivo 24 ore su 24 grazie al sevizio di emergenza medica 118. #CentroIperbaricoPadova #CentroIperbarico #CentroIperbaricoAtip #Padova - facebook.com Vai su Facebook
Padova, il caso del 22enne che verrà espulso dall'Italia: è accusato di violenza sessuale su minore - Richiedente asilo pakistano di 22 anni allontanato da Padova per violenza sessuale su una 17enne: revocata la protezione per pericolosità sociale. Come scrive virgilio.it
Oscenità su un autobus a Padova, così un 22enne ha commesso violenza sessuale su una minore - Un 22enne è stato denunciato a Padova per violenza sessuale su una 17enne su un autobus. Scrive virgilio.it
Tenta di rapire una bimba di un anno dopo aver dato un pugno al papà, arrestato 22enne a Padova - Un giovane di 22 anni ha colpito il padre di una bimba di un anno con un pugno e ha tentato di allontanarsi con il passeggino nel quale la piccola era ... Scrive fanpage.it
Bambina di un anno rapita in stazione a Padova: chi è il 22enne in fuga con il passeggino, il papà viene picchiato ma lo insegue e lo fa bloccare - Giovedì 20 novembre un papà stava attraversando il piazzale della stazione di Padova spingendo il passeggino con all’interno la sua bambina di un anno. Secondo msn.com