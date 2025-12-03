Padellaro | La sinistra la smetta con le prediche sui pro Pal che non leggono la Stampa Si dissoci dalla violenza e basta

“Sono le solite prediche inutili della sinistra italiana”. Dice così Antonio Padellaro, fondatore del Fatto quotidiano, a proposito dei commenti affranti per l’occupazione della St. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Padellaro: "La sinistra la smetta con le prediche sui pro Pal che non leggono la Stampa. Si dissoci dalla violenza, e basta"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Antonio Padellaro critica la comunicazione della sinistra all'opposizione, che si esprime in formule chiuse invece di formulare proposte concrete in risposta alle manovre del Governo. Padellaro chiude affermando che senza un cambio di passo è difficile che gl - facebook.com Vai su Facebook

Padellaro: "La sinistra la smetta con le prediche sui pro Pal che non leggono la Stampa. Si dissoci dalla violenza, e basta" - Il fondatore del Fatto: "La violenza viene da sinistra, ma la sinistra dice che sono solo ignoranti. Si legge su ilfoglio.it

Antonio Padellaro sulla sinistra italiana: "manca il collante e la voglia di vincere" - Antonio Padellaro commenta l'intervento di Prodi a Otto e Mezzo, affermando subito il suo accordo con le parole dell'ex leader della sinistra: da parte del PD e del campo largo si palesa una mancanza ... Riporta la7.it

Padellaro: "La destra governa nel mondo, sinistra e centristi non toccano palla" - Però quello che deve farci riflettere è che gli altri non toccano palla, cioè la sinistra, o anche coloro, i ... Lo riporta la7.it

Manifestazioni Pro-pal, Padellaro attacca la destra: “Prende in giro un milione di persone, spettacolo mediocre” - Durante la Maratona Menata sulle elezioni in Calabria, il giornalista e opinionista Antonio Padellaro ha criticato duramente la destra per l’atteggiamento assunto nei confronti delle manifestazioni ... Scrive affaritaliani.it