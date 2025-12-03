Padellaro | La sinistra la smetta con le prediche sui pro Pal che non leggono la Stampa Si dissoci dalla violenza e basta

Ilfoglio.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono le solite prediche inutili della sinistra italiana”. Dice così Antonio Padellaro, fondatore del Fatto quotidiano, a proposito dei commenti affranti per l’occupazione della St. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

padellaro la sinistra la smetta con le prediche sui pro pal che non leggono la stampa si dissoci dalla violenza e basta

© Ilfoglio.it - Padellaro: "La sinistra la smetta con le prediche sui pro Pal che non leggono la Stampa. Si dissoci dalla violenza, e basta"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

padellaro sinistra smetta predichePadellaro: "La sinistra la smetta con le prediche sui pro Pal che non leggono la Stampa. Si dissoci dalla violenza, e basta" - Il fondatore del Fatto: "La violenza viene da sinistra, ma la sinistra dice che sono solo ignoranti. Si legge su ilfoglio.it

Antonio Padellaro sulla sinistra italiana: "manca il collante e la voglia di vincere" - Antonio Padellaro commenta l'intervento di Prodi a Otto e Mezzo, affermando subito il suo accordo con le parole dell'ex leader della sinistra: da parte del PD e del campo largo si palesa una mancanza ... Riporta la7.it

Padellaro: "La destra governa nel mondo, sinistra e centristi non toccano palla" - Però quello che deve farci riflettere è che gli altri non toccano palla, cioè la sinistra, o anche coloro, i ... Lo riporta la7.it

Manifestazioni Pro-pal, Padellaro attacca la destra: “Prende in giro un milione di persone, spettacolo mediocre” - Durante la Maratona Menata sulle elezioni in Calabria, il giornalista e opinionista Antonio Padellaro ha criticato duramente la destra per l’atteggiamento assunto nei confronti delle manifestazioni ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Padellaro Sinistra Smetta Prediche