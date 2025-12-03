OxygenOS 16 arriva su OnePlus 11 ma si aggiornano anche OnePlus 15 e 12 con tante novità
OxygenOS 16 con Android 16 arriva su OnePlus 11, mentre OnePlus 15 e OnePlus 12 ricevono ulteriori aggiornamenti: ecco tutte le novità! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Altre letture consigliate
OnePlus: ecco la OxygenOS 16 su tre top della serie Nord - L'azienda cinese OnePlus al pari di tutte le altre aziende si occupa di mantenere i propri dispositivi costantemente aggiornati all'ultima versione di Android d ... Riporta tecnoandroid.it
L’aggiornamento ad Android 16 arriva su questi Nothing, HONOR, OnePlus e Samsung - Aggiornamenti ad Android 16 in rollout per Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Pro, HONOR Magic V5, OnePlus 12R e Samsung Galaxy Tab A9+! Come scrive tuttoandroid.net
OnePlus completa il rollout di Android 16: OxygenOS 16 arriva su Open, Pad 2 e Pad 3 - Dopo aver rilasciato OxygenOS 16 su OnePlus 12, il marchio cinese completa il rollout della nuova versione del sistema operativo basata su Android 16 anche per ... Come scrive tecnoandroid.it
Sorpresa OnePlus: il rollout di OxygenOS 16 per alcuni Nord parte in anticipo - Non è comune che un produttore anticipi i tempi di rollout rispetto alle promesse, accade più spesso il contrario, che ci siano cioè dei ritardi ... Secondo hdblog.it
OnePlus porta OxygenOS 16 su tre modelli recenti della gamma Nord - OnePlus ha iniziato a distribuire l'aggiornamento a OxygenOS 16 (su base Android 16) per tre smartphone di fascia media della gamma Nord. Riporta tuttoandroid.net
OnePlus Nord 5 riceve la OxygenOS 16 stabile basata su Android 16 - OxygenOS 16 sta finalmente arrivando su OnePlus Nord 5, portando il telefono di fascia media al passo con l'ultimo software di OnePlus. Secondo notebookcheck.it