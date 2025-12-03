Outlet Moratti La svendita di Letizia e lo sconcerto degli artisti

Outlet Moratti. Gli artisti donano, la signora svende. Si è tenuta ieri la tornata unica che ha messo all’asta alcune opere della Fondazione San Patrignano, co-fondata da Letizia Moratti. La collezione, voluta da Gian Marco e Letizia, nell’ottica del mecenatismo meneghino, è stata ferita ieri da una certa negligenza. “Io mi difendo”, dice Luca Pignatelli, tra i più apprezzati artisti italiani all’estero. Ma gli altri? “Ci sono artisti più giovani messi alla berlina da scelte, credo, curatoriali. Danneggiati e beffati da quotazioni bassissime, molto più basse rispetto alle quotazioni di vendita generale, non meno che dal fatto di non appartenere più a una collezione così prestigiosa”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Outlet Moratti. La svendita di Letizia e lo sconcerto degli artisti

Outlet Moratti. La svendita di Letizia e lo sconcerto degli artisti - Nella giornata di ieri sono state messe all'asta 34 opere della Fondazione San Patrignano e le critiche arrivano da tutte le parti: "Operazione senza criterio, messi insieme artisti giovani, defunti e ...

