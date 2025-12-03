Ott Tänak il primo campione del mondo rally estone

Tuttorally.news | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il debutto di Ottnak nel WRC avvenne nel 2009 al Rally del Portogallo, dopo essersi messo in luce nei campionati nazionali estoni. Ott Tänak ha deciso di prendersi una pausa a tempo indeterminato dal World Rally Championship, segnando un momento significativo nella carriera di uno dei piloti più talentuosi e completi della sua generazione. . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Altre letture consigliate

Il primo campione mondiale greco di lotta libera si racconta: "Ero psicologicamente a terra" - Il primo greco a vincere i mondiali di lotta libera parla del crollo psicologico dopo le Olimpiadi, l'importanza della famiglia e l'impatto dell'approccio mentale ai successi sportivi In Grecia, la ... Riporta it.euronews.com

Moreira campione del mondo Moto2, primo titolo di un brasiliano - Diogo Moreira, 21 anni, di San Paolo, ha vinto il titolo mondiale della Moto2, sul circuito di Valencia. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ott T228nak Primo Campione