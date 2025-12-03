Ostia barca con il motore in avaria al largo del Canale dei Pescatori
Ostia, 3 dicembre 2025 – Nel pomeriggio di ieri, 02 dicembre, il personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Rom a ha condotto un’operazione di soccorso al largo del litorale di Ostia, garantendo la sicurezza di una imbarcazione da diporto rimasta in avaria. Erano le 15:35 circa quando alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto perveniva, via telefono, la richiesta di assistenza da parte del comandante di un’imbarcazione di 16 metri con due persone a bordo che si trovava in navigazione nella zon a antistante il Canale dei Pescatori di Ostia con uno dei due motori in avaria e il sistema di timoneria malfunzionante, risultando in balia delle onde. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
